Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора

Американская корпорация Car-Freshner обратилась в суд с иском о плагиате против модного дома Balenciaga. Об этом пишет портал TMZ.

Компания обратила внимание на брелки, практически полностью повторяющие ее продукцию — освежители воздуха Little Trees, известные в России каждому автолюбителю как «Елочка». Истец апеллирует к тому, что товарный знак был зарегистрирован в 1952 году, и Balenciaga никогда не спрашивала разрешения на его использование. Компания требует от модного дома отчислять часть прибыли от продажи каждого брелка.

Balenciaga не ответила на запрос издания.

В России ароматизатор Little Trees стоит 100 рублей. Брелок TREE обойдется покупателю в 215 евро.

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