Марку Viktor & Rolf обвинили в воровстве гигантских кукол

Дизайнеров Viktor & Rolf обвинили в плагиате. Поводом для этого стал показ коллекции одежды, который прошел во время Недели высокой моды в Париже. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает L'officiel. На подиум тогда вышли модели в костюмах гигантских кукол.

Студент школы дизайна Parsons Терренс Джоу заявил, что это была его работа. Он подавал заявку на стажировку в Viktor & Rolf в мае, но ему отказали. В интервью WWD Джоу признался, что был расстроен отказом, пока не увидел новую коллекцию Viktor & Rolf, которая была копией его портфолио.

В ответ на обвинения американский представитель Viktor & Rolf заявил, что все коллекции создаются только сотрудниками марки.

Viktor & Rolf — нидерландский бренд, основанный дизайнерами Виктором Хорстингом и Рольфом Снереном в 1993 году. Специализируется на производстве мужской и женской одежды и обуви, аксессуаров и парфюмерии. В 2003 году дизайнеры подписали контракт на создание женского аромата с косметической компанией L’Oreal. В 2006 году бренд создал женскую осенне-зимнюю капсульную коллекцию для H&M. В 2007 году Viktor & Rolf стал сотрудничать с компанией Samsonite. А в 2008 году контрольный пакет акций Модного дома приобрела компания Diesel.

