Самая молодая миллиардерша в мире скопировала модель из 90-х и попалась

Сестра Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, скопировала стиль американской супермодели Наоми Кэмпбелл. На это обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada, которые следят за курьезами в мире моды.

На появившемся в сети коллаже сопоставлены фотографии двух женщин в одинаковых аксессуарах. На Кайли Дженнер, как и на Наоми Кэмпбелл, — очки и широкая цепь-чокер с кристаллами. Украшения Кэмпбелл были созданы в 1995 году, их автор — турецкий дизайнер Рифат Озбек (Rifat Ozbek). Очки и ожерелье для Дженнер разработал американский дизайнер Майкл Нго (Michael Ngo).

«Полагаю, что подражать стилю Наоми из 90-х — общее дело семьи Кардашьян-Дженнер», — прокомментировал администратор аккаунта.

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Ранее в марте он также заметил, что участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян регулярно появляется в точно таких же нарядах, какие Наоми Кэмпбелл носила в 1990-е годы. Они насчитали по меньшей мере пять случаев подобного плагиата.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему моменту заработала один миллиард долларов.

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