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Самая молодая миллиардерша в мире попыталась заработать на имени 2-летней дочери

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер попыталась заработать на имени двухлетней дочери Сторми Вебстер. Об этом сообщает Page Six.

Предпринимательница подала заявку на регистрацию нескольких торговых марок, содержащих в названии имя ее дочери, однако столкнулась с несогласием со стороны организации.

Компания Business Moves Consulting подала иск против знаменитости, выразив свое сомнение в том, что Дженнер на самом деле собирается использовать «эти названия для обозначенных ею товаров или услуг».

Организация регистрировала марку Stormi Couture сразу после рождения дочери миллиардерши в 2018 году.

Кайли Дженнер оформила на свое имя более 130 торговых марок за последние несколько лет, в том числе фразу «rise and shine», которая стала популярным мемом в октябре 2019 года.

В январе сестер Дженнер обвинили в плагиате дизайна нижнего белья. Немецкая компания Klauber Bros подала судебный иск за то, что они скопировали их кружевной узор для продукции бренда Kendall&Kylie без разрешения. Предприятие потребовало прекратить продажу вышеуказанных комплектов.

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