Первым словом дочери самой молодой миллиардерши стало название люксовой сумки

Первым словом дочери самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер стало название люксовой сумки Hermes Birkin, стоимость которой может составлять до 300 тысяч долларов. Об этом знаменитость рассказала в своем блоге на YouTube.

На видео 22-летняя Кайли Дженнер показывает украшенный к Рождеству дом, держа на руках двухлетнюю Сторми (Stormi). Затем знаменитость сообщает, что у нее есть подарок для дочери, на что девочка с надеждой отвечает: «Birkin?». Однако вместо сумки ребенок получил кукольный домик в натуральную величину от своей бабушки, Крис Дженнер.

Многие фанаты были возмущены такому сюрпризу и жаловались на свою жизнь. «Сторми не может сформулировать законченное предложение, но может произнести слово Birkin. Отлично», — удивился один пользователь Twitter. «Игрушечный дом Сторми лучше моего», — написал другой комментатор под видео на YouTube. «Когда я был маленьким, я вообще играл в картонной коробке», — заметил еще один юзер.

В октябре Кайли Дженнер была пристыжена пользователями социальных сетей за хвастовство люксовым автомобилем. 22-летняя Дженнер выложила в Instagram видео, на котором продемонстрировала новый Bugatti Chiron. Стоимость такого суперкара составляет три миллиона долларов (около 200 миллионов рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!