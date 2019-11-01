Самая молодая миллиардерша в мире скопировала образ Мэрилин Монро

Самая молодая в мире миллиардерша, основательница одноименного косметического бренда Кайли Дженнер, повторила образ американской знаменитости Мэрилин Монро на Хеллоуин и снялась для обложки модного журнала V Magazine. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте издания.

На снимках 22-летняя Дженнер, перекрашенная в блондинку, позирует в атласном платье цвета фуксии и длинных перчатках в тон среди мужчин в костюмах. Ее руки украшены массивными браслетами, на шее крупное колье, в ушах — длинные серьги. «Лучшие друзья девушек — это бриллианты», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Фото опубликовано @kyliejenner

Автор съемки — американский фотограф Грэг Свэйлс (Greg Swales), который ранее неоднократно снимал Кайли Дженнер и сестер Кардашьян.

Ранее в октябре Кайли Дженнер показала подписчикам фотографии в костюме Playboy Bunny («зайчик Playboy»). На снимке Дженнер позировала с подругой Анастасией Караниколау (Anastasia Karanikolaou), которая была одета идентично. «Стас сказала, что у меня вечеринка Playboy», — подписала под фото миллиардерша.

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