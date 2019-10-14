Самая молодая миллиардерша призналась в появлении изъянов на теле

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Кайли Дженнер

Самая молодая миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер ответила на вопросы поклонников о беременности. В частности, об изменениях, которые произошли с ее телом, она рассказала в stories своего Instagram-аккаунта в воскресенье, 13 октября.

22-летняя знаменитость предложила подписчикам задать ей любые вопросы, и некоторые поинтересовались ее состоянием после родов. Так, один из них спросил, было ли ей трудно восстановиться после появления на свет дочери Сторми. «Я восстановилась достаточно быстро, однако мое тело изменилось и уже никогда не будет прежним. Как только я приняла эти изменения, ко мне вернулась моя уверенность. Просто на это нужно время», — призналась Дженнер.

Еще один анонимный подписчик захотел узнать, остались ли на ее теле послеродовые растяжки. «На моей груди, на ягодицах и на бедрах. Я от них не избавилась. Просто приняла в качестве маленького подарка от Сторми», — ответила миллиардерша.

Дженнер также отметила, что ее любимым периодом во время беременности стало время, когда она начала чувствовать шевеление ребенка.

Ранее в октябре фанатов Кайли Дженнер возмутила неестественность ее тела на архивных снимках, которые она опубликовала в своем Instagram. В серии из трех фото предпринимательница в неоново-желтом бикини позирует на шезлонге с маленькой дочерью. Подписчики обратили внимание, что живот и ягодицы девушки выглядят слишком крупными. Одни заподозрили ее в применении фотошопа, другие — в обращении к пластическим хирургам.

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