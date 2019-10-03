Раскрыта причина одиночества самой молодой миллиардерши в мире

Самая молодая в мире миллиардерша и предпринимательница Кайли Дженнер рассталась со своим молодым человеком, рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, из-за разницы в приоритетах. Об этом изданию People сообщил приближенный к паре источник.

«Они расстались по нескольким причинам. Кайли хочет полностью сконцентрироваться на семье и завести второго ребенка», — рассказал источник. Однако Скотт, по его словам, больше нацелен на развитие своей музыкальной карьеры.

«Он не мог обеспечить ей той уверенности, в которой она нуждалась. Трэвис не готов дать ей всего, что она хочет», — добавил источник и отметил, что Дженнер мечтает о такой же семье, как у ее старшей сестры Ким Кардашьян.

Информация о разрыве Дженнер и Скотта после двух лет отношений появилась в СМИ в среду, 2 октября. Однако сообщалось, что знаменитости расстались не окончательно, а «взяли перерыв». Они продолжат вместе воспитывать свою дочь Сторми.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!