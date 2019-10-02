Самая молодая в мире миллиардерша осталась одинокой

Самая молодая в мире миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер, рассталась со своим молодым человеком, рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на приближенных к паре источников.

Дженнер и Скотт приняли решение о разрыве после двух лет отношений. Как пишет издание, последний раз молодых людей видели вместе в конце августа во время отдыха в Санта-Монике, Калифорния, где они праздновали день рождения Кайли. Они проводили время вместе с их общей дочерью Сторми, семьей и друзьями.

Однако также отмечается, что знаменитости расстались не окончательно, а «взяли перерыв». Они продолжат вместе воспитывать ребенка.

В сентябре стало известно, что Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для журнала Playboy вместе со своим парнем Трэвисом Скоттом. На одном из снимков голая Дженнер позирует в шляпе полубоком к камере в обнимку со Скоттом, который одет в джинсы. Большинство пользователей соцсетей не одобрили фотосессию.

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