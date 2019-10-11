Неестественные ягодицы самой молодой миллиардерши вывели из себя фанатов

Поклонников самой молодой в мире миллиардерши, предпринимательницы Кайли Дженнер возмутила неестественность ее тела на архивных снимках, которые она опубликовала в своем Instagram в четверг, 10 октября.

В серии из трех фото 21-летняя Дженнер в неоново-желтом бикини позирует на шезлонге с маленькой дочерью Сторми. Из описания к посту известно, что кадры сделаны около года назад.

Подписчики знаменитости обратили внимание, что живот и ягодицы девушки выглядят слишком крупными. Одни заподозрили ее в применении фотошопа, а другие — в обращении к пластическим хирургам.

«Очевидно, что эти фотографии мощно откорректированы, как и само ее тело. У нее много денег, а ваши комментарии о неестественности ее не волнуют», «Да зачем ей фотошоп, когда у нее есть деньги на настоящую липосакцию и увеличение ягодиц», «Почему ты просто не хочешь быть натуральной?», «Каждая честь ее тела — подделка», — высказались комментаторы под публикацией, которая собрала десять миллионов лайков.

Ранее в октябре Кайли Дженнер в очередной раз переборщила с ретушью на фотографии. На опубликованном в соцсетях фото видно, как ее правое предплечье довольно сильно «поплыло»: девушка хотела сделать свою талию тоньше, но случайно захватила руку. В итоге поклонники высмеяли звезду в комментариях за неудачный фотошоп.

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