Сестра Кардашьян переборщила с фотошопом и не вынесла критики фанатов

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои переборщила с ретушью, которую она наложила на фотографию для публикации в Instagram. После шквала критики со стороны фанатов она закрыла комментарии в своем аккаунте. На это обратили внимание в Daily Mail.

35-летняя знаменитость выложила фото с отфотошопленной до неузнаваемости внешностью. Она изменила цвет и размер глаз, сузила овал лица и нос, увеличила губы, а также выровняла тон кожи. По информации издания, подписчики не узнали Кардашьян и обругали ее за чрезмерное применение фоторедакторов.

Кроме того, отмечается, что на протяжении нескольких недель поклонники высмеивали телезвезду под снимками. Они обвиняли ее не только в использовании чрезмерной ретуши, но и в обращении к услугам пластических хирургов.

В результате телезвезда отключила возможность оставлять комментарии под своими Instagram-постами.

Семья Кардашьян нередко попадается на использовании фотошопа в своих Instagram-публикациях. В июне поклонники не узнали самую молодую миллиардершу Кайли Дженнер и ее старшую сестру Хлои Кардашьян на рекламной фотографии, посвященной выходу их новой косметической продукции. На появившемся в Instagram снимке сестры позировали в белом нижнем белье с окрашенными волосами на розовом фоне. По мнению многих поклонников, обе девушки изменились до неузнаваемости из-за чрезмерной ретуши снимка в фоторедакторе.

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