Самую молодую в мире миллиардершу поймали на нелепом фотошопе

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер в очередной раз переборщила с ретушью на фотографии. Снимок в золотом платье она выложила в своем Instagram-аккаунте.

На фото видно, как правая рука Дженнер довольно сильно «поплыла». По всей видимости, девушка хотела сделать свою талию тоньше, но случайно захватила руку. В итоге поклонники высмеяли звезду в комментариях за неудачный фотошоп.

Семья Кардашьян-Дженнер нередко попадается на использовании фотошопа в своих Instagram-публикациях. Так, 1 октября младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои выложила снимок с отфотошопленной до неузнаваемости внешностью. А до этого на фото самой Ким поклонники обнаружили шестой палец.

Ранее стало известно, что Кайли Дженнер рассталась со своим молодым человеком, рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, после двух лет отношений.

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