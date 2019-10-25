Самая молодая миллиардерша показала фото в белье во время беременности

Самая молодая в мире миллиардерша, основательница одноименного косметического бренда Кайли Дженнер опубликовала фотографию, на которой она запечатлена беременной. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 25 октября.

На фото 21-летняя знаменитость позирует в белом нижнем белье, повернувшись боком к камере. «У меня есть очень много фотографий с животом, но эта всегда была одной из самых любимых. Носить маленькую Сторми было особенным опытом в моей жизни. Я стала очень сильной и независимой благодаря беременности. Женщины — действительно удивительные создания», — призналась Дженнер в описании к посту, который за пять часов собрал пять миллионов лайков.

Поклонников восхитила публикация предпринимательницы. «Тебе стоило бы чаще выкладывать фото с животом», «Ты самая сильная женщина, я тебя обожаю», «Молодая и красивая. Спасибо тебе за вдохновение» — хвалили они.

В октябре Кайли Дженнер ответила на вопросы поклонников о беременности. В частности, она рассказала об изменениях, которые произошли с ее телом после родов. По словам Дженнер, на ее груди, ягодицах и бедрах появились растяжки, и она не стала от них избавляться.

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