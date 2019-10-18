Самая молодая миллиардерша в мире нашла новый способ подзаработать

Самая молодая миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер, выпустила свой мерч (официальная продукция с символикой музыкальных групп, знаменитостей, фильмов, компаний и так далее — прим. «Ленты.ру»). Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

В пятницу, 18 октября, Дженнер опубликовала серию снимков, демонстрирующих черные и белые худи с изображением ее лица в солнечном ободке и надписями Rise and Shine («Проснись и пой»). Под публикацией знаменитость указала ссылку на онлайн-магазин, в котором можно приобрести вещи.

Помимо худи стоимостью 65 долларов, на сайте есть носки с портретом Дженнер, чехлы для телефонов с фотографиями миллиардерши и ее матери, Крис Дженнер. Также в онлайн-магазине предлагается приобрести бейсболки, брелоки, зажигалки, нижнее белье и спортивную одежду.

Поклонники предпринимательницы пришли в восторг от ее нового проекта. «Ты просто гений», — писал один подписчик. «Я только что купила одну вещь! Вау!» — радовалась другая фанатка. «Потрясающий мерч», — хвалил третий комментатор.

Однако нашлись и те, кто не разделил всеобщего восхищения. «А есть хоть что-нибудь в этом мире, из чего ты не делаешь деньги?» — язвил один пользователь. «И поэтому ты миллионерша?» — удивлялся второй подписчик.

Песня Rise and Shine в исполнении Кайли Дженнер стала мемом после того, как она выложила на свой YouTube-канал видео-экскурсию по офису ее косметического бренда Kylie Cosmetics. В конце ролика Дженнер заходит в комнату к своей дочери Сторми, чтобы разбудить ее, и начинает петь Rise and Shine. Фанаты миллиардерши удивились ее новому таланту и заполонили интернет мемами с этим видео.

Ранее в октябре Кайли Дженнер похвасталась люксовым автомобилем и была пристыжена в соцсетях. Девушка выложила в Instagram видео, на котором продемонстрировала новый Bugatti Chiron. Стоимость такого суперкара составляет три миллиона долларов.

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