Самая молодая миллиардерша в мире оделась в стиле Playboy

Самая молодая в мире миллиардерша, основательница одноименного косметического бренда Кайли Дженнер опубликовала фотографии, на которых она с подругой Анастасией Караниколау (Anastasia Karanikolaou) одета в костюм Playboy Bunny («зайчиков Playboy»). Девушка выложила серию снимков в своем Intsgram-аккаунте.

«Стас сказала, что у меня вечеринка Playboy», — подписала она фото. «Я люблю тебя, моя близняшка по жизни», — написала в комментариях Караниколау.

На девушках надеты черные боди-бандо с белым пушистым хвостиком, колготки, заячьи ушки, воротники с бабочкой и нарукавники.

stas said I’m having a playboy party.. pull up 🐰🖤 Фото опубликовано @kyliejenner

Playboy Bunny появились в 1960 году в первом клубе журнала Playboy в Чикаго. Девушки, одетые в характерные костюмы, выполняли работу официанток и хостес.

Ранее в октябре Кайли Дженнер опубликовала фотографию, где она запечатлена беременной. На фото 21-летняя знаменитость позирует в белом нижнем белье, повернувшись боком к камере. «У меня есть очень много фотографий с животом, но эта всегда была одной из любимых», — подписала она фото.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!