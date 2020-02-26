Ким Кардашьян ударила сестру

Видео: krisjenner / Instagram

Предпринимательница Ким Кардашьян ударила старшую сестру Кортни по лицу на съемках очередного выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Выход следующего сезона программы анонсировала их мать Крис Дженнер в своем Instagram-аккаунте.

По информации на странице Дженнер, шоу стартует 26 марта. На кадрах опубликованного тизера видно, как сестры Кардашьян ссорятся по неизвестным причинам, после чего Кортни швыряет в Ким упаковку кокосового молока со словами: «Тебе нечего на это сказать». В ответ последняя дает пощечину сестре и кричит: «Даже не подходи ко мне с этим!»

Ранее в феврале стало известно, что младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер пытается заработать на имени своей двухлетней дочери Сторми Вебстер. Она подала заявку на регистрацию нескольких торговых марок, содержащих в названии имя ее дочери, однако столкнулась с несогласием со стороны организации. В результате компания Business Moves Consulting подала иск против знаменитости, выразив свое сомнение в том, что Дженнер на самом деле собирается использовать «эти названия для обозначенных ею товаров или услуг».

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