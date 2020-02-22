Сестра Кардашьян сфотографировалась у плиты в оголяющем ягодицы платье

Старшая сестра Ким Кардашьян и основательница сайта о красоте и здоровье Poosh Кортни опубликовала снимок в откровенном наряде возле плиты. Фотографией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фото 40-летняя Кардашьян позирует на кухне возле газовой плиты в платье в пол из музейной коллекции итальянского люксового бренда Roberto Cavalli. Наряд, украшенный темно-зелеными пайетками, полностью открывает спину знаменитости и немного оголяет ее ягодицы.

«Готовлю чай для поднятия настроения», — подписала публикацию Кардашьян.

В августе 2019 года Кортни Кардашьян выложила неотредактированный в фотошопе снимок и поразила поклонников. На фото 40-летняя телезвезда позировала в черном купальнике и соломенной шляпе на яхте. Внимание пользователей сети привлекли растяжки на бедрах Кардашьян, которые она не стала ретушировать перед публикацией.

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