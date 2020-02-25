Ким Кардашьян снялась в белье в окружении полных женщин

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст снялась в нижнем белье в окружении полных женщин для рекламной кампании собственного бренда Skims. Фотографии появились в Instagram-аккаунте автора фотосессии.

На одном из опубликованных снимков Кардашьян запечатлена в бежевом комплекте нижнего белья марки: бюстгальтере и трусах с завышенной талией. Она позирует с закрытыми глазами и откинутой назад головой, опираясь на автомобиль Lancia Stratos HF Zero 1970 года.

На другом кадре знаменитость сфотографировали в пустыне в бежевом облегающем платье длины мини. В качестве обуви были выбраны ботинки на шнуровке в тон наряда.

Фото опубликовано @jackie_nickerson

Вместе с ней в фотосессии участвовали женщины с разным телосложением, которые также позировали в продукции Skims. Среди них были полная манекенщица Кирстен Синклер (Kyrsten Sinclair) и модель плюс-сайз Соланж ван Дорн (Solange van Doorn).

Фотографом съемки стала Джеки Никерсон (Jackie Nickerson), которая прославилась своей фотокнигой Terrain, посвященной жизни людей в Африке. Она не раз работала с семьей Кардашьян, а также сотрудничала с журналами Vogue, Vanity Fair и AD.

В феврале Ким Кардашьян поделилась снимками в нижнем белье своего бренда Skims. На кадрах она позирует, лежа на полу среди бледно-розовых роз в бюстгальтере пудового цвета и трусах с завышенной талией в тон. Ее образ дополнен большими серьгами-конго золотистого оттенка.

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