Ким Кардашьян опубликовала новый снимок в нижнем белье

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст опубликовала новую фотографию, на которой она позирует в нижнем белье собственного бренда корректирующего женского белья Skims. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в четверг, 31 октября.

На снимке знаменитость демонстрирует черный комплект из хлопковой линейки Cotton Collection. Она запечатлена лицом к камере, сидя на спинке кресла. В описании к посту Кардашьян сообщила, что все белье из рекламируемой ею линейки распродано, однако пообещала, что в течение суток на сайте появится новая партия.

Фото опубликовано @kimkardashian

Поклонники телезвезды порадовались новости и похвалили ее внешний вид. «Это самое комфортное белье, спасибо, Ким», «Ты выглядишь потрясающе. Такая молодая, ты мой кумир», «Мы все тебя очень любим. Спасибо за все, что ты делаешь», «Королева» — комментировали они под кадром, который собрал более 600 тысяч лайков.

Ким Кардашьян часто принимает участие в рекламных кампаниях своего бренда. В октябре она также сфотографировалась в комплекте Skims, который включал в себя черный топ-бандо и трусы из коллекции Fits Everyone Collection («Подходит всем»).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!