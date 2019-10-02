Ким Кардашьян выложила новое фото в нижнем белье

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст сфотографировалась в комплекте нижнего корректирующего белья собственного бренда Skims. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в среду, 2 октября.

На рекламном снимке Кардашьян позирует лицом к камере в черном топе-бандо и трусах из коллекции Fits Everyone Collection («Подходит всем»). Автором кампании стала итальянская художница и фотограф Ванесса Бикрофт (Vanessa Beecroft). На сайте бренда Skims обе позиции доступны по цене около 20 долларов (1300 рублей).

Поклонников телезвезды порадовала фотосессия Кардашьян. «Как же ты прекрасна, Ким! Я тебя очень люблю», «Настоящая королева», «Вот это тело!», «Ты буквально лучше всех на свете», — высказались подписчики в комментариях к посту, который собрал больше 1,5 миллиона лайков.

Ким Кардашьян часто демонстрирует продукцию бренда Skims не только на знаменитостях, но и на себе. В сентябре она снялась в аналогичной кампании, позируя на диване в утягивающем боди телесного цвета.

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