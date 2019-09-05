Ким Кардашьян надела утягивающее белье и обрадовала поклонников

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст снялась в рекламе корректирующего фигуру нижнего белья собственного бренда Skims. Серию снимков знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте.

На первой фотографии Ким позирует на диване в утягивающем боди телесного цвета. На следующих снимках другие модели демонстрируют тот же предмет белья разных размеров и оттенков.

Фото опубликовано @kimkardashian

«На мне моделирующий тело боди оттенка Sienna. Он подтягивает фигуру с помощью специального уплотнения , а также выравнивает проблемные места и делает талию более обозначенной. Боди будет доступен на сайте 10 сентября в девяти оттенках по цене 62 доллара»,— подписала публикацию Кардашьян.

Большинство поклонников телезвезды оценили ее новую коллекцию белья. «Мне нравится, что вы установили такую демократичную цену», — хвалила одна подписчица. «Я обожаю видеть в рекламе моделей с формами! Не могу дождаться, чтобы купить это белье», — восхищалась другая комментаторша. «Ким! Спасибо, что создаешь для нас это!» — благодарила третья девушка.

Меньше чем за сутки публикация набрала около 800 тысяч лайков и более трех тысяч комментариев.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян сняла 58-летнюю модель Аннет Марвельд в рекламе нижнего белья марки Skims. На видео немецкая фотомодель рассказывает о себе и позирует в корректирующих леггинсах и бюстгальтере. Марвельд заявляет, что любит свое тело, а в белье Ким Кардашьян чувствует себя красивой и подтянутой.

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