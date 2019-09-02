58-летняя модель в нижнем белье снялась в рекламе для Ким Кардашьян

kimkardashian / Instagram

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст сняла 58-летнюю модель в рекламе нижнего белья собственного бренда Skims. Ролик появился в Instagram-аккаунте Кардашьян в воскресенье, 1 сентября.

На видео немецкая фотомодель Аннет Марвельд рассказывает о себе и позирует в корректирующих леггинсах и бюстгальтере Skims. Марвельд заявляет, что любит свое тело, а в белье Ким Кардашьян чувствует себя красивой и подтянутой.

В описании к публикации телезвезда назвала цену комплекта, который доступен в размерах от XXS до 5XL. Топ стоит 32 доллара (две тысячи рублей), а шорты — 38 долларов (2,5 тысячи рублей).

В августе стало известно, что первым лицом бренда Skims выбрана бывшая заключенная Элис Мари Джонсон, освобождению из тюрьмы которой поспособствовала Ким Кардашьян. 64-летняя Джонсон снялась в рекламной кампании в черном облегающем комплекте.

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