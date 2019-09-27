Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст сфотографировалась для рекламы корректирующего нижнего белья собственного бренда Skims. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фото Кардашьян позирует в черном бюстгальтере-бандо и трусах соответствующего цвета, лежа на полу и закинув руку за голову. «Я в восторге от новой коллекции Skims, состоящей из базовых бра в лучших расцветках от нюдовых до нескольких оттенков черного. Они сделаны из самого мягкого и тянущегося материала», — подписала публикацию телезвезда.

Фото опубликовано @kimkardashian

Поклонники бросились нахваливать продукцию Skims и внешний вид предпринимательницы. «Эти бра просто великолепны! Я в восторге!» — восхищалась одна девушка. «Мне нужно хоть что-нибудь из вашей продукции», — призналась другая подписчица. «Ким, у тебя идеальные формы!» — комментировала еще одна фанатка.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян демонстрирует продукцию собственного бренда Skims на себе. Так, в сентябре она попозировала на диване в утягивающем боди телесного цвета.

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