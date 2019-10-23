Ким Кардашьян призналась в попытке скрыть целлюлит

kimkardashian / Instagram

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст призналась в том, что у нее есть целлюлит и она прикладывает усилия, чтобы скрыть его. Об этом телезвезда рассказала на видео, которое опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах знаменитость позирует перед зеркалом в черных утягивающих велосипедках с высокой талией собственного бренда Skims. «У меня целлюлит на бедрах, поэтому мне важно, чтобы в этой области было дополнительное утягивание», — поделилась с подписчиками Кардашьян.

Таким образом знаменитость анонсировала запуск новой коллекции Contour Bonded, модели которой выполнены из более плотного материала и обладают заметным утягивающим эффектом. Она поступит в продажу в четверг, 24 октября.

Ранее в октябре Ким Кардашьян-Уэст сфотографировалась в комплекте нижнего корректирующего белья из коллекции Fits Everyone Collection собственного бренда Skims и восхитила поклонников. На рекламном снимке Кардашьян позирует лицом к камере в черном топе-бандо и трусах.

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