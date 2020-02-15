Ким Кардашьян показала снимки в нижнем белье

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст показала снимки в комплекте нижнего белья собственного бренда Skims. Фотографии опубликованы в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

На кадрах Кардашьян позирует, лежа на полу среди бледно-розовых роз в бюстгальтере пудового цвета и трусах с завышенной талией в тон. Образ знаменитости дополнен большими серьгами-конго золотистого оттенка.

Таким образом предпринимательница анонсировала поступление в продажу новой коллекции нижнего белья ко Дню святого Валентина. Стоимость комплекта составляет 64 доллара (примерно четыре тысячи рублей).

В ноябре 2019 года Ким Кардашьян-Уэст повторила наряды героини фильма «Блондинка в законе» Эль Вудс (Elle Woods) в качестве костюма на Хеллоуин. На нескольких фотографиях знаменитость позировала в бассейне в ярко-зеленом купальнике, расшитом блестящими пайетками.

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