Ким Кардашьян скопировала откровенные наряды «блондинки в законе»

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, повторила наряды героини фильма «Блондинка в законе» Эль Вудс (Elle Woods) в качестве костюма на Хэллоуин. Снимки и видеозапись преображения опубликованы в ее Instagram.

На нескольких фотографиях знаменитость позирует в бассейне в ярко-зеленом купальнике, расшитом блестящими пайетками. На другом кадре она стоит в откровенном обтягивающем платье нежно-розового цвета с глубоким вырезом, держа сумку с собакой в одной руке и розовую ручку с пушком на конце — в другой.

Помимо этого, Кардашьян сняла ролик, на котором она изображает поступление Эль Вудс в Гарвардский университет на юридический факультет. «Оу, приветик, я Эль Вудс и в своем видео-эссе я покажу всем вам в Гарварде, почему я стану чудеснейшим адвокатом», — говорит Кардашьян в видео.

В октябре Ким Кардашьян-Уэст опубликовала новую фотографию, на которой она позирует в нижнем белье собственного бренда корректирующего женского белья Skims. На снимке знаменитость демонстрирует черный комплект из хлопковой линейки Cotton Collection.

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