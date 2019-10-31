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Певица повторила откровенный наряд Наоми Кэмпбелл из 90-х

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Нормани Кордей

Американская певица, танцовщица и модель Normani (Нормани Кордей) повторила откровенный наряд топ-модели Наоми Кэмпбелл, в котором она фотографировалась в 1990-х годах. Реплика снимка Кэмпбелл появилась в Instagram-аккаунте Normani в четверг, 31 октября.

На оригинальном черно-белом кадре Кэмпбелл позирует, стоя боком к камере и закинув руки за голову, в леопардовом купальнике, перчатках, сапогах на каблуках с таким же принтом и черном берете. В своей фотосессии Normani в точности повторила и позу, и костюм знаменитости. «Кэмпбелл — 1991», — подписала она публикацию в соцсети.

Фото опубликовано @normani

Поклонники певицы с восторгом отреагировали на пародию. «Назовите мне человека, который смог бы сделать это лучше? Я не могу!», «Боже мой! Как можно быть настолько идеальной?», «Нормани будет лучшей на Хеллоуине», — хвалили они в комментариях.

В октябре британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на дефиле французского косметического бренда L'Oréal, которое прошло в Париже, в костюме, надетом на голое тело. На появившемся в сети фото 49-летняя Кэмпбелл сидела в первом ряду в платье от французского модельера Жан-Поля Готье из весенней коллекции 2004 года. Наряд модели состоял из черного блейзера, детали которого были соединены между собой шнурками, и пришитой к нему юбки ниже колен.

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