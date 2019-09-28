Наоми Кэмпбелл пришла на модный показ без нижнего белья

Супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на показ бренда Off-White в рамках недели моды в Париже без нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя британка появилась на публике в белом пиджаке, надетом на голое тело, длинной шелковой юбке с цветочным принтом и черных ботинках. Дополнила образ Кэмпбелл большими солнцезащитными очками и голубой сумкой.

Ранее в сентябре американская супермодель Кендалл Дженнер вышла на улицу без нижнего белья.

Носить вещи на голое тело стало трендом у знаменитостей. Ранее в сентябре в похожем образе сфотографировали коллегу Кендалл Дженнер, модель Беллу Хадид. После показа Burberry, в котором девушка принимала участие, она вышла на улицы Лондона в бежевом плаще Holzweiler и голубых свободных джинсах. Однако внимание фотографов привлек топ из блестящего прозрачного материала.

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