Слишком короткий палец на ноге самой молодой миллиардерши в мире высмеяли в сети

Подписчики самой молодой в мире миллиардерши и предпринимательницы Кайли Дженнер обратили внимание на ее пальцы на ногах и высмеяли их. Серия снимков с отдыха появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенных кадрах Кайли и ее сестра Кендалл запечатлены в купальниках с одинаковым разноцветным принтом на фоне виллы.

Пользователи сети посмеялись над пальцами ног Кайли, заметив, что один из них короче остальных. Они высказали свое мнение в комментариях под постом, который набрал уже больше шести миллионов лайков.

«То есть никто не заметил ее слишком короткий палец?» — поинтересовался один. «Твои пальцы аха-ха», — написал другой. «Увеличьте фотографию и посмейтесь над пальцем Кайли», — посоветовал третий.

Позже предпринимательница объяснила в Instagram-stories, что она сломала палец, когда еще училась в школе, и из-за этого он стал короче остальных. Она также опубликовала фотографию ноги своей сестры Кендалл и посмеялась над тем, как она выглядит.

В феврале сестру Кайли Хлои раскритиковали в сети за рекламу бытовой химии марки Febreze. Внимание пользователей привлек снимок, на котором изображены три флакона-спрея, полностью покрытые голубыми и розовыми стразами. Помимо вопросов о том, сколько ей заплатили за рекламу бытовой химии бренда, подписчики начали публиковать шуточные посты в комментариях.

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