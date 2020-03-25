Самая молодая миллиардерша в мире показала снимки в бикини на пляже

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии на пляже в купальнике. Кадрами знаменитость поделилась в официальном Instagram аккаунте.

На снимках 22-летняя Дженнер позирует в бикини с цветочным принтом, задрав голову вверх и раздвинув ноги. При этом модель держится руками за стул, который стоит в воде. Ее образ дополнен подвеской и браслетом на ноге. «Хотелось бы, чтобы так было прямо сейчас», — подписала снимок знаменитость.

Друзья и поклонники бросились хвалить фигуру Дженнер. «Эмм, прошу прощения, но твоя грудь выглядит потрясающе», — похвалила ее сестра Хлои Кардашьян. «Чертовски классная грудь», — сделала комплимент супермодель Роуз Бертрам. «Ты ангел», — прокомментировала исполнительница Хелли Лав.

Публикация предпринимательницы набрала больше восьми миллионов лайков.

Ранее в марте Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus с подругой. На одном из опубликованных кадров Дженнер и модель Анастасия Караниколау (Anastasia Karanikolaou) попозировали в прозрачных нарядах на лестнице.

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