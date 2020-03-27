Названа сумма пожертвования самой молодой миллиардерши на борьбу с коронавирусом

Самая молодая миллиардерша в мире, основательница косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер перевела крупную сумму денег на борьбу с распространением коронавируса. Об этом личный врач знаменитости Тайс Алиабади (Thais Aliabadi) из лос-анджелесской клиники Cedars-Sinai рассказала в своем Instagram.

По информации Алиабади, предпринимательница пожертвовала один миллион долларов (78 миллионов рублей) на нужды сотрудников лечебных центров. Средства будут потрачены на закупку сотен тысяч медицинских масок, респираторов и другой защитной экипировки для врачей.

В своем посте Алиабади также поблагодарила Кайли Дженнер за щедрость и выразила надежду на спасение множества жизней.

Ранее сообщалось, что США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. В стране зафиксирован 85 991 случай инфицирования. Это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране мира.

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