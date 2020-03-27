Модный дом Armani переключился на медицинские халаты

Модный дом Armani перепрофилировал все свои производственные мощности на на изготовление одноразовых медицинских халатов для борющихся с коронавирусом врачей. Об этом пишет газета Repubblica.
Кроме того, Джорджио Армани пожертвовал несколько миллионов евро на оснащение всем необходимым ряда больниц в наиболее пострадавших от инфекции районов Италии.
Ранее сообщалось, что новым уровнем коронавирусной моды назвали защитную маску в тон платья. На такое явление обратили внимание после того, как на президенте Словакии Зузане Чапутовой дважды за один день заметили подобный образ: сначала она подобрала маску в тон платья цвета маджента, а вечером появилась в платье и маске винного цвета.
По состоянию на 26 марта в Италии зафиксировано свыше 74 тысяч случаев заражения коронавирусом, более семи тысяч человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения, 182 — за минувшие сутки.
В конце марта в Италию прибыли военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, которые займутся оказанием помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения