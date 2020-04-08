Названа самая молодая миллиардерша в мире

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница собственного косметического бренда Кайли Дженнер снова стала самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Об этом сообщает Forbes.

7 апреля на сайте издания появился ежегодный список самых богатых людей мира, где 22-летняя знаменитость во второй раз подряд возглавила его в одной из категорий. Отмечается, что в ноябре 2019 года предпринимательница продала 51 процент акций своего бренда Kylie Cosmetics компании Coty за 600 миллионов долларов, после чего ее состояние стало равно 1,2 миллиарда долларов.

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Кайли Дженнер открыла собственную марку косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и заработала один миллиард долларов в 21-летнем возрасте, опередив создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

В марте 2019 года Forbes объявил о том, что Кайли Дженнер впервые стала самой молодой миллиардершей. Тогда она призналась, что не ожидала этого и не предвидела такого будущего. «Очень приятно чувствовать [признание]. Это прекрасное достижение», — отметила звезда телешоу. По ее словам, своим состоянием она обязана социальным сетям.

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