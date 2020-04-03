Самая молодая миллиардерша в мире показала роскошную жизнь во время карантина

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер показала свою роскошную жизнь во время карантина из-за пандемии коронавируса. Ролики появились в ее Instagram-сторис.

На кадрах знаменитость демонстрирует, как загорает на шезлонге возле собственного бассейна, а затем снимает бурлящую воду в джакузи. Далее она делится серией фотографий своего обеда, состоящего из бургеров и картошки фри собственного приготовления.

Дженнер также показала в сторис свои натуральные волосы: она призналась, что во время самоизоляции перестала носить парики.

По версии издания Forbes, Кайли Дженнер — самая молодая в мире миллиардерша, самостоятельно заработавшая свое состояние. Такую прибыль принес ей собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics, который был запущен в 2016 году.

В апреле дети состоятельных родителей также показали роскошную жизнь в самоизоляции. Так, например, юзерша @noemidemeter выложила фото, на котором она стоит в гараже рядом с суперкаром Lamborghini Aventador розового цвета. «Вот так нам живется на карантине», — подписала она пост.

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