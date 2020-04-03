Самая молодая миллиардерша в мире показала роскошную жизнь во время карантина

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер показала свою роскошную жизнь во время карантина из-за пандемии коронавируса. Ролики появились в ее Instagram-сторис.
На кадрах знаменитость демонстрирует, как загорает на шезлонге возле собственного бассейна, а затем снимает бурлящую воду в джакузи. Далее она делится серией фотографий своего обеда, состоящего из бургеров и картошки фри собственного приготовления.
Дженнер также показала в сторис свои натуральные волосы: она призналась, что во время самоизоляции перестала носить парики.
По версии издания Forbes, Кайли Дженнер — самая молодая в мире миллиардерша, самостоятельно заработавшая свое состояние. Такую прибыль принес ей собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics, который был запущен в 2016 году.
В апреле дети состоятельных родителей также показали роскошную жизнь в самоизоляции. Так, например, юзерша @noemidemeter выложила фото, на котором она стоит в гараже рядом с суперкаром Lamborghini Aventador розового цвета. «Вот так нам живется на карантине», — подписала она пост.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения