77-летний миллиардер похвастался самоизоляцией на роскошной яхте и был обруган

Американский продюсер и миллиардер Дэвид Геффен (David Geffen) похвастался самоизоляцией на роскошной яхте и был обруган пользователями сети. Скриншот из его Instagram-аккаунта, который на данный момент удален, появился в Twitter.

77-летний Геффен опубликовал в социальной сети фотографию 138-метрового судна Rising Sun, которое является самой большой частной яхтой в мире. «Изолировался на Гренадинах. Я надеюсь, что все в безопасности», — подписал он пост.

Подписчики раскритиковали знаменитость в комментариях за неуместное хвастовство во время пандемии коронавируса. «Только что Дэвид Геффен просто показал нам всем средний палец», «В конце концов пираты теперь знают его местонахождение», «Привилегии белых людей», — написали пользователи.

В марте фанаты раскритиковали популярных блогеров, которые похвастались изоляцией на роскошной вилле на Бали во время пандемии коронавируса. Британец Джек Моррис и австралийка Лорен Буллен купили участок в Индонезии в 2018 году и за два года построили дом, где сейчас проводят карантин. На фото пара сидит на диване и играет в видеоигры. Подписчики возмутились снимком и высказали свое недовольство в комментариях.

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