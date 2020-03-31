77-летний миллиардер похвастался самоизоляцией на роскошной яхте и был обруган

Американский продюсер и миллиардер Дэвид Геффен (David Geffen) похвастался самоизоляцией на роскошной яхте и был обруган пользователями сети. Скриншот из его Instagram-аккаунта, который на данный момент удален, появился в Twitter.
77-летний Геффен опубликовал в социальной сети фотографию 138-метрового судна Rising Sun, которое является самой большой частной яхтой в мире. «Изолировался на Гренадинах. Я надеюсь, что все в безопасности», — подписал он пост.
Подписчики раскритиковали знаменитость в комментариях за неуместное хвастовство во время пандемии коронавируса. «Только что Дэвид Геффен просто показал нам всем средний палец», «В конце концов пираты теперь знают его местонахождение», «Привилегии белых людей», — написали пользователи.
В марте фанаты раскритиковали популярных блогеров, которые похвастались изоляцией на роскошной вилле на Бали во время пандемии коронавируса. Британец Джек Моррис и австралийка Лорен Буллен купили участок в Индонезии в 2018 году и за два года построили дом, где сейчас проводят карантин. На фото пара сидит на диване и играет в видеоигры. Подписчики возмутились снимком и высказали свое недовольство в комментариях.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения