Открыт первый роскошный изолятор для помещенных в карантин из-за коронавируса

На Мальдивских островах открыли первый в мире роскошный курорт-изолятор для туристов, помещенных в карантин из-за коронавируса. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на правительство страны.

По информации издания, отель, который был возведен всего за десять дней, расположен на отдельном острове Виливару (атолл Каафу) в 24 километрах от столицы. В его составе — 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, трехразовым питанием (исключительно по принципу room service), большим ЖК-телевизором и укомплектованным мини-баром.

Известно, что обслуживание в гостинице организовано «в стиле luxury», а медицинский персонал работает для клиентов бесплатно. При этом запрещены любые контакты гостей друг с другом, а также с посторонними людьми.

В настоящее время на Мальдивах зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом, приказом местных властей в государстве объявлен «режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения», в рамках которого запрещены любые массовые мероприятия.

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12 марта сообщалось, что зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за ситуации с коронавирусом. Утверждается, что речь идет о практически полной остановке продаж туров. Общая стоимость 15 тысяч аннулированных заявок составила не менее 500 миллионов рублей.

По последним данным, в мире официально зафиксировано 5 074 жертвы коронавирусной инфекции, более 137 тысяч случаев заражения, более 70 тысяч вылечившихся. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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