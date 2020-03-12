Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию

Зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Утверждается, что речь идет о практически полной остановке продаж туров. Общая стоимость 15 тысяч аннулированных заявок составила не менее 500 миллионов рублей.

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Причинами отмены туров стали распространение коронавируса во многих странах Европы и Азии, а также принимаемые в России меры по недопущению распространения болезни.

Больше всего отказов зафиксировано в азиатских странах — Китае, Южной Корее, Японии. На втором месте — Ближний Восток, замыкает тройку Европа. При этом многие группы готовы ехать в Россию в сокращенном виде — в среднем по 10 человек вместо 35.

Туроператоры отмечают, что потеря летнего сезона может стать серьезнейшим ударом по отрасли за последние 20 лет, и въездной туризм нуждается в господдержке.

28 февраля президент Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) Глория Гевара подсчитала, что мировой ущерб туристической отрасли от коронавируса может составить около 22 миллиардов долларов.наибольшее негативное влияние заболевание COVID-19 окажет на Китай, где туризм составляет 11 процентов ВВП. Кроме того, под угрозой находятся страны, зависимые от путешественников из Китая, — например, Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.

В России было зарегистрировано 20 случаев коронавируса: из них два — у граждан Китая, 17 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Двое китайцев и четверо россиян были выписаны из больницы после выздоровления.

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