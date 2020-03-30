Блогеры похвастались изоляцией на роскошной вилле на Бали и были обруганы в сети

Популярные блогеры похвастались изоляцией на роскошной вилле на Бали во время пандемии коронавируса и были обруганы подписчиками. Фотография появилась в Instagram-аккаунте одного из них.

Британец Джек Моррис (Jack Morris) и австралийка Лорен Буллен (Lauren Bullen) купили участок в Индонезии в 2018 году и за два года построили дом, где сейчас проводят карантин. На размещенном фото пара сидит на диване и играет в видеоигры. «Вот так выглядит наша изоляция здесь», — подписал пост блогер.

Фанаты знаменитостей возмутились публикацией Морриса и высказали свое недовольство в комментариях. «Дела могли быть и похуже, парень», «Больной хвастун», «Помолчи, пожалуйста, все хотели бы самоизолироваться в таком доме», — написали они.

В марте на Мальдивских островах открыли первый роскошный изолятор для помещенных в карантин из-за коронавируса. Построенный за 10 дней отель расположен на отдельном острове Виливару (атолл Каафу). Обслуживание в нем организовано «в стиле luxury», а медицинский персонал работает для клиентов бесплатно. При этом запрещены любые контакты гостей друг с другом, а также с посторонними людьми.

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