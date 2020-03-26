Появился роскошный изолятор для богачей на карантине по коронавирусу

Швейцарский отельер запустил в своей сети программу Covid-19 Service для богатых постояльцев, помещенных на карантин из-за коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что сеть Le Bijou Hotel & Resort сотрудничает с частной медицинской службой и готова предложить гостям роскошное размещение с доставкой еды, комплекс медицинских услуг, а также проведение теста на наличие коронавирусной инфекции. При этом все клиенты будут находиться в полной изоляции.
В частности, такие апартаменты доступны в Цюрихе, Цуге и Люцерне по цене от 200 до 800 швейцарских франков (от 16 до 64,5 тысячи рублей) в сутки. Всего сеть располагает 42 такими номерами, и в настоящее время уже около половины из них заняты.
13 марта сообщалось, что на Мальдивских островах открыли первый в мире роскошный курорт-изолятор для туристов, помещенных в карантин из-за коронавируса. В его составе — 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, трехразовым питанием (исключительно по принципу room service), большим ЖК-телевизором и укомплектованным мини-баром.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения