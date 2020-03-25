Раскрыты подробности падения цен на перелеты по России

Российские туристы переориентировались на внутренние перелеты по стране одновременно с падением стоимости последних вдвое. Подробности ситуации раскрыли в туристическом сервисе Biletix (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Согласно полученным данным, самыми подешевевшими оказались маршруты Москва — Мурманск — Москва (на 72,5 процента, до 4122 рублей), Екатеринбург — Симферополь — Екатеринбург (на 70,6 процента, до 5483 рублей), Калининград — Москва — Калининград (на 68,2 процента, до 2718 рублей), Уфа — Санкт-Петербург — Уфа (на 64,3 процента, до 3650 рублей), Пермь — Симферополь — Пермь (на 58,6 процента, до 10 462 рублей) и Москва — Екатеринбург — Москва (на 57,9 процента, до 4176 рублей).

Кроме того, в списке оказались билеты по направлениям туда-обратно между Екатеринбургом и Анапой, Иркутском и Москвой, Мурманском и Москвой, Нижним Новгородом и Сочи, Екатеринбургом и Краснодаром, Москвой и Ставрополем, Челябинском и Сочи, Санкт-Петербургом и Элистой, Челябинском и Москвой, Москвой и Грозным, Омском и Симферополем, Тюменью и Москвой, Сургутом и Санкт-Петербургом, а также Екатеринбургом и Санкт-Петербургом.

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Ранее стало известно о том, что «Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России с вылетом в марте, апреле и мае. Отмечалось, что из-за эпидемии коронавируса и введения ограничений рейсы по стране это все, что осталось у отечественных авиакомпаний.

Российские авиакомпании были вынуждены ограничить авиасообщение в связи со вспышкой коронавируса. Так, ограничения коснулись рейсов в Финляндию, Индию, Азербайджан, Швецию, Болгарию, Хорватию и Грецию. До этого были отменены рейсы в Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес (США), а также Дубай (ОАЭ) и Лиссабон (Португалия).

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