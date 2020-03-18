«Аэрофлот» отменил рейсы в США и ОАЭ из-за коронавируса

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в американские штаты Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес, а также Дубай (ОАЭ) и Лиссабон (Португалия) из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Ограничения будут действовать до 30 апреля. С 29 марта авиакомпания будет осуществлять рейсы только в один американский штат — Нью-Йорк. Также с 20 марта будет закрыт рейс из Санкт-Петербурга в Лондон. В этот же день, согласно распоряжению российского премьера Михаила Мишустина, будут ограничены полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Рейсы в Нью-Йорк, Лондон и Абу-Даби могут выполняться только из терминала F Шереметьево.

15 марта «Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу. Ограничения коснулись рейсов из Москвы в Прагу и обратно, из столицы во Франкфурт и обратно до 30 апреля. Компания приостановила полеты из Москвы в Салоники и обратно и в Барселону, а также в другие страны.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214 тысяч человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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