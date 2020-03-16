«Аэрофлот» расширил список приостановленных из-за коронавируса рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в другие страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

В перечень были внесены рейсы в Белград (Сербия, полеты приостановлены с 21 марта по 23 апреля), Любляну (Словения, с 18 марта по 23 апреля), Тиват (Черногория, с 18 марта по 23 апреля), Ларнаку (Кипр, с 23 марта по 23 апреля). Также под временным запретом оказались рейсы в несколько городов Казахстана: Алма-Ату (с 23 марта по 23 апреля), Костанай (с 21 марта по 22 апреля), Караганду (с 19 марта по 23 апреля), Нур-Султан (с 20 марта по 23 апреля) и Актау (с 23 марта по 23 апреля).

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Ранее в марте в список были внесены авиарейсы Аэрофлота в Прагу, Франкфурт, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Ослов, Вильнюс, Ташкент и в другие города Европы и Средней Азии. Также компания сократила число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 179 тысяч. Более семи тысяч человек скончались, свыше 78 тысяч выздоровели.

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