«Аэрофлот» продлил сроки переоформления и возврата билетов на отмененные рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» продлила сроки переоформления и возврата билетов на отмененные из-за ситуации с коронавирусом рейсы без штрафных санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании.

«В связи с увеличением числа обращений в контакт-центр "Аэрофлота" для возврата и перебронирования авиабилетов на отмененные в связи с эпидемиологической ситуацией рейсы в города Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля, Италии, Германии, Франции и Испании, авиакомпания сообщает пассажирам о продлении сроков переоформления или возврата билета без штрафных санкций», — говорится в сообщении авиакомпании.

В сообщении агентства также отмечается, что для пассажиров, вылет которых был запланирован до 20 марта 2020 года включительно, возврат и перебронирование осуществляется без штрафных санкций в любой день до 30 апреля 2020 года. Для пассажиров, вылет которых был запланирован после 21 марта, обмен или возврат билетов без штрафов возможен в течение всего срока действия билета.

В свою очередь в авиакомпании обращают внимание на то, что в настоящее в настоящий момент время ожидания соединения с оператором контакт-центра существенно выше обычного, но «Аэрофлот» делает все возможное для повышения доступности контакт-центра и сокращения времени ожидания ответа операторов. «Для сокращения времени обслуживания при обращении в контакт-центр просим пассажиров быть готовыми назвать код бронирования авиабилета, состоящий из шести латинских букв, или номер билета и фамилии пассажиров», — подчеркивают в «Аэрофлоте».