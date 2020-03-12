Завершено расследование гибели котов при транспортировке

Аэропорт Шереметьево завершил расследования инцидента, связанного с гибелью котов при транспортировке. По результатам проверки грузчики компании «Шереметьево Хэндлинг» были уволены за некачественное оказание услуг.

«Определены сотрудники, по вине которых произошло падение с ленты транспортера одной переноски. Их вина установлена. Оператор обработки багажа, допустивший повреждение переноски, уволен, другие сотрудники смены, задействованной в разгрузке самолета, получили выговор», — говорится в Акте служебной проверки «Шереметьево Хэндлинг». В компании также утверждают, что в результате падения с ленты транспортера пострадала только одна клетка-переноска. «Животное при этом видимых увечий не получило», — отмечается в документе.

Компания «Аэрофлот», в свою очередь, признала необходимость пересмотреть технологию выгрузки животных с бортов самолетов, но будет отстаивать свою позицию в суде, поскольку отвергает обвинение в жестоком обращении с животными.

Как уже сообщалось ранее, владелец животных Максим Чумаченко возложил ответственность на перевозчика, что он и продолжает делать сейчас, несмотря на результаты проверки. Доказательная база владельца животных не выдерживает никакой критики, считает «Московский комсомолец» и приводит ряд доказательств. Так проводивший проверку оперуполномоченный Михаил Ануфриев в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела отметил, что питомцы были переданы Чумаченко живыми.

В свою очередь Чумаченко обвинил МВД в бездействии и фальсификации, после чего в личной переписке с Ануфриевым, которую опубликовал сайт «Открытые Медиа», пообещал запустить соответствующую кампанию в мировой прессе. При этом характеристики самого Чумаченко в соцсетях достаточно неоднозначные. Якобы зоокурьера ранее задерживали правоохранительные органы Бразилии за антисанитарные условия содержания транспортируемых животных.

Между тем, согласно материалам вскрытия от 23 января, которые опубликовал сам Максим Чумаченко, кошки погибли из-за полученных травм внутренних органов. Но оформление протокола у областной дирекции по безопасности пищевых продуктов Болгарии вызывает у экспертов множество вопросов: почему представлен всего один документ о вскрытии двух кошек, погибших при разных обстоятельствах, почему в графе «идентификация животного» не вписаны микрочипы, а также почему ветеринарный врач делает вывод о причине смерти, исходя из осмотра сломанных клеток по фотографиям с телефона самого Чумаченко.

Помимо этого, обращает на себя внимание, что даты и время в представленном Максимом Чумаченко протоколе вскрытия и реестре актов не совпадают, идентификация животных не произведена должным образом, а место вскрытия и способ передачи животных на процедуру неизвестны.

«Аэрофлот», в свою очередь, готов в суде отстаивать свою позицию и доказывать непричастность к данному разбирательству, так как представленная Чумаченко доказательная база не проливает свет на обстоятельства смерти: где именно погибли животные, по какой причине и когда это произошло. Кроме того, по-прежнему официально не установлено и ни одна экспертиза не подтвердила, что кошки пострадали именно от сломанной перевозки.

