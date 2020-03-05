Российская авиакомпания сделала все билеты возвратными из-за коронавируса

Российская авиакомпания S7 сделала возвратными все билеты, которые будут куплены с 5 марта по 10 апреля 2020 года, из-за коронавируса. Информация появилась на официальном сайте перевозчика.

Пассажиры, оплатившие билеты в обозначенный период времени, смогут вернуть потраченные деньги без ограничений на срок путешествия. Однако им придется заплатить сбор за возврат в размере тысячи рублей. Его стоимость авиакомпания также снизила на 50 процентов.

«Мы понимаем, как непросто сейчас планировать путешествия. Чтобы подготовка к долгожданным поездкам, как и прежде, приносила радость, мы вводим изменения: теперь возвращать можно даже невозвратные билеты», — объяснили принятое решение сотрудники компании.

В заявлении отмечается, что если до вылета остается менее 40 минут, то билеты тарифов «Эконом Базовый» и «Бизнес Базовый» сдать нельзя, а возврат по тарифу «Эконом Гибкий» разрешен со штрафом. Помимо этого, при сдаче купленного за мили билета действуют стандартные правила возврата.

В марте S7 Airlines увеличила лимит для транспортировки животных в салоне самолета до 10 килограммов, позволив слишком толстому коту Виктору лететь в салоне без переноски. Ранее его не пустили в самолет из-за веса. Животное стало первым пассажиром, полетевшим на борту самолета по новым нормам. «Маленький кот меняет правила больших людей», — подчеркнул хозяин питомца.

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