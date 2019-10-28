Россияне зачастили с отказом от перелетов по России

Россияне начали отказываться от внутренних путешествий. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как показали данные, собранные с начала 2019 года, россияне часто отменяют перелеты из Москвы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург. Доля возврата билетов составила от 12 до 21 процента от общего количества проданных билетов на указанные маршруты.

В топ-10 направлений, рейсы по которым отменяются чаще других, вошли исключительно российские города. Среди них оказались билеты из Петербурга в Москву, из Москвы в Махачкалу, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону и Уфу, а также из Махачкалы в Москву. Как минимум 11 процентов пассажиров сдают билеты на каждом маршруте.

Из зарубежных направлений эксперты выделяют бронирования из Москвы в Ереван, Кишинев, Минск, Ташкент, Тбилиси, Стамбул, Баку, Бишкек, Тиват и Прагу. Отмечается, что от поездок в Бишкек отказывается почти треть пассажиров, а от перелетов в Тиват и Баку — 13 процентов. В остальные перечисленные города не летает каждый пятый турист, купивший туда билет.

Ранее в октябре стало известно, что летом 2019 года россияне активнее всего путешествовали по Турции, Италии и Польше. Турция возглавила рейтинг, поднявшись на шесть позиций по сравнению с весенним списком. Италия, занимавшая первое место зимой и весной, оказалась второй. Четвертой стала Испания, где россияне чаще всего посещали Каталонию. Замкнула пятерку лидеров Германия.

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