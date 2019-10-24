Раскрыты главные угрозы здоровью россиян в отпуске

Россияне все чаще стали обращаться в страховые компании с укусами животных. Об этом сообщается в исследовании «Сбербанк страхование», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам руководителя управления по развитию личного страхования компании Елены Кошелевой, в 2018 году основной угрозой был всплеск вируса Коксаки в Турции. «Однако в последнее время мы все чаще стали получать обращения клиентов из Таиланда в связи с укусами обезьян. Рекомендую проявлять максимальную осторожность с любыми животными. А при укусе — сразу же звонить в страховую компанию, которая поможет быстро организовать лечение против бешенства», — пояснила Кошелева.

Кроме того, специалисты отметили, что летом 2019 года россияне обращались в страховую с жалобами на боли в животе, различные травмы и температуру.

Кошелева также напомнила о случаях, в которых организация имеет право отказать клиенту в компенсации средств, потраченных на лечение. «Самые распространенные — наличие алкоголя в крови на момент страхового случая, беременность свыше 12 недель, заболевания, диагностированные до поездки. Если они прописаны в условиях, то страховщик может отказать в оплате страхового возмещения», — добавила эксперт.

В сентябре специалисты «Сбербанк страхование» зафиксировали существенный рост количества страховых случаев с российскими туристами в Турции. Согласно полученным данным, с июня по август в организацию обратились около 1700 пострадавших российских путешественников.

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