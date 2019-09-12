Число пострадавших в Турции россиян резко возросло

За лето 2019 года зафиксирован существенный рост количества страховых случаев с российскими туристами в Турции. Об этом сообщается в пресс-релизе «Сбербанк страхование», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, с июня по август в «Сбербанк страхование» в связи со страховым случаем обратились около 1,7 тысячи пострадавших российских путешественников, что на 80 процентов превышает показатели предыдущего года за аналогичный период.

Эксперты связали это с ростом числа россиян, которые едут в отпуск в Турцию. «Существенный рост обращений застрахованных туристов из Турции мы связываем с увеличившимся турпотоком в эту страну. Это одно из самых популярных направлений среди наших туристов», — пояснили в компании.

Ранее 11 сентября российский посол в Анкаре Алексей Ерхов объявил, что с начала нынешнего сезона в Турции в общей сложности погибли 88 россиян.

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