Россиянин умер при загадочных обстоятельствах в пятизвездочном отеле Турции

Российский турист умер в пятизвездочном отеле Armas Kaplan Paradise в Камере (Турция) при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова родственников погибшего.

33-летний москвич Олег Летуновский был найден мертвым в номере гостиницы 1 июня. Сотрудники местной полиции заключили, что мужчина покончил жизнь самоубийством, однако его семья отрицает эту версию.

По словам брата умершего, у Летуновского не было причин совершать самоубийство, поскольку мужчина имел хорошую работу, планировал купить машину и получить права. Кроме того, родственник добавил, что патологоанатомы засвидетельствовали следы от электрошокера на руке Летуновского.

В связи с этим его близкие начали собственное расследование, но, когда отель отказался предоставлять им записи с камер видеонаблюдения, они обратились в прокуратуру.

«В прокуратуре было решено расследовать наши требования. Мы в ожидании завершения исследований. После чего будем предпринимать действия и подавать заявления в нужные официальные органы», — подтвердила адвокат Равшана Бахрамли Аташ.

В июне сообщалось о троих американских туристах, которые умерли в Доминиканской Республике из-за загадочной болезни. Первой скончалась жительница штата Пенсильвания, 41-летняя Миранда Шауп-Вернер. Ее семья уверена, что смерть наступила из-за дыхательной недостаточности. Затем мертвыми в номере того же отеля нашли пару из Мэриленда.

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