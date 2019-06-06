Трое туристов умерли на тропическом острове от загадочной болезни

Трое американцев умерли в Доминиканской Республике при загадочных обстоятельствах из-за неизвестной болезни. Об этом сообщает CBS This Morning.

Уточняется, что первой скончалась жительница штата Пенсильвания, 41-летняя Миранда Шауп-Вернер, которая почувствовала себя плохо во время празднования годовщины совместной жизни с мужем в отеле Bahia Principle Hotel. Женщина потеряла сознание, а затем умерла. Причина ее смерти до сих пор расследуется, однако семья девушки уверена, что это произошло из-за отека легких.

Спустя несколько дней в этом же отеле умерла пара из штата Мэриленд. 49-летнюю Синтию Дей и 63-летнего Эдварда Наталь Холмс нашли мертвыми в номере. Вскрытие показало, что супруги также скончались из-за дыхательной недостаточности.

«Улики свидетельствуют о том, что пара могла умереть и из-за артериальной гипертензии. Мы нашли множество препаратов для лечения этого заболевания в их номере», — добавил сотрудник полиции.

Ранее в июне молодожены из Техаса скончались во время отпуска на Фиджи из-за загадочного заболевания. Дэвид и Мишель Пол из города Форт-Уэрт сообщали родственникам об ухудшении состояния, но не успели ничего сделать.

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